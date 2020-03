Uno dei protagonisti di quest'anno con la maglia del Verona è Amir Rrahmani. Il difensore classe '94 dal prossimo anno giocherà al San Paolo, vestendo l'azzurro del Napoli.



Rrahmani intanto parla della situazione e del futuro ai microfoni di Supersport, emittente televisiva albanese. Questa la sua intervista:



"Due domeniche fa abbiamo giocato contro la Sampdoria, abbiamo perso 1-2. Dopo alcuni giorni diversi giocatori della Sampdoria sono risultati positivi, siamo stati costretti a rimanere isolati. Non ci è stato fatto alcun test perché non avevamo sintomi. È possibile che ce li faranno quando torneremo ad allenarci, ma non si sa quando. Si ritiene che il 4 aprile sia difficile ma i test verranno eseguiti. Sono rimasto solo in casa, con la bici. La mia famiglia? Va tutto bene, è rimasta in casa. Spero che questa situazione finisca presto".



NAPOLI - " Quando andrò a Napoli? Il contratto inizia il 1 luglio, ma non so cosa sarà fatto".



IL CAMPIONATO - "Il Presidente italiano ha deciso che entro il 4 aprile ritorneremo, due giorni fa ha parlato in conferenza e ha detto che avrebbe potuto essere rinviato. Non è ancora noto cosa accadrà".



LA PARTITA CON LA MACEDONIA - "È stata rinviata. Giusto così, perché l'avremmo disputata senza tifosi. L'abbiamo provato con Sampdoria, era senza calore, senza entusiasmo".