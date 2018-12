Nuovi colpi in vista? Dal Portogallo il nome che rimbalza con sempre maggiore insistenza è quello di Rúben Dias. Secondo quanto scrive Record, le relazioni sul difensore classe '97 del Benfica hanno ricevuto l'approvazione di Paratici e Allegri. Il tecnico avrebbe espresso il proprio gradimento, con tanto di via libera ad intensificare i contatti con le Aquile in vista della prossima estate.