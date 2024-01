Ruben Vargas vuole la Fiorentina. Si tratta con l'Augsburg sulle cifre

Nel lungo casting degli esterni in casa Fiorentina, alla fine, potrebbe spuntarla Ruben Vargas. Secondo quanto scrive Violanews, l'entourage del ragazzo sta tenendo colloqui proficui con la Fiorentina che rappresenta per l'attaccante una soluzione molto gradita. L'Augsburg, proprietaria del cartellino, lo valuta circa 10 milioni, la società gigliata gradirebbe sborsare un cifra vicina ai 6-7 milioni. Gli agenti di Vargas, in ogni caso, spingono per muoverlo già in questa sessione o, al più, nel prossimo mercato estivo.