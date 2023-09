Non si placano le polemiche su Luis Rubiales, anche dopo le dimissioni da presidente della Federcalcio spagnola dopo il bacio non consensuale a Jenni Hermoso. Come riporta Sport, Rubiales, che aveva mantenuto la sua posizione nonostante la crescente opposizione e le critiche, alla fine si è ritirato sotto la pressione della UEFA. Il presidente, Aleksander Ceferin, ha contattato Rubiales dalla Svizzera e gli ha comunicato una scelta chiara: "O ti dimetti o ti licenzio". Come se non bastasse, dovrà stare ad almeno 500 metri dalla giocatrice, dovrà presentarsi ogni 15 giorni per firmare in tribunale e non potrà contattarla in alcuna maniera durante lo svolgimento delle indagini: è stata infatti emessa un'ordinanza restrittiva in attesa di ulteriori provvedimenti.