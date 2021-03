La bellissima modella inglese Ruby Mae non ha ancora ritrovato l'amore. La storica ex-fidanzata di Dele Alli sta infatti pensando per ora soltanto a sé stessa dopo che lo scorso febbraio si ritrovò costretta a lasciare il centrocampista inglese perché passava troppo tempo davanti alla Play a giocare a Fortnite.



I gossip in Inghilterra raccontano in realtà che dietro alla rottura ci fu anche un flirt di Dele Alli con Megan Barton-Hanson (giornalista tv), che fu scoperto da Ruby, ma mai realmente confermato.



Fatto sta che Ruby continua a mostrarsi bellissima su instagram e nonostante il suo cuore non abbia trovato un nuovo padrone lei strega tutti i giorni i suoi 103mila follower su Instagram. Ecco le sue foto nella nostra gallery