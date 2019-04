Rudi Garcia allontana il Milan. L'ex allenatore della Roma, ora al Marsiglia, è stato accostato ai rossoneri per il dopo Gattuso, ma non sembra orientato verso il ritorno in Serie A: "L'Italia non mi manca, perché mangio una buona pasta anche qui a casa mia - spiega in conferenza stampa -. La mia situazione non è importante, serve che porti l'OM il più in alto possibile in classifica, il resto mi importa poco. In Italia potrei andare per la mia pensione".