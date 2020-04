Rudi Garcia, allenatore del Lione, parla a Sky Sport e, tornando sul suo passato, dedica un pensiero a Mario Balotelli, allenato a Marsiglia: “Ho sentito Mario alcuni giorni fa, volevo sapere della sua salute e sta bene. Con lui ho avuto un bel rapporto, è un ragazzo particolare e da scoprire. Ha sentimenti profondi. Io gli ho detto subito le cose che mi aspettavo da lui: è un giocatore di altissimo livello, a livello individuale uno dei più forti che abbia mai visto. In carriera poteva fare di più, se non l’ha fatto è perché ha sbagliato alcune cose. Ma preferisco tenermi il rapporto che ho con lui: è uno di qualità, non come molti pensano. Spero possa salvare il Brescia e fare altro in carriera”.