Strootman dalla Roma al Marsiglia è qualcosa che diventa sempre più concreto col passare delle ore, con l'approssimarsi della chiusura del calciomercato anche in Francia, fissata per il prossimo 31 agosto. Rudi Garcia, allenatore dell'OM, amerebbe tornare a lavorare con la Lavatrice olandese dopo l'esperienza in giallorosso e sta intensificando la pressione per regalarsi il sostituto di Zambo-Anguissa, trasferitosi nel corso dell'estate al Fulham per circa 30 milioni di euro.



La stessa cifra che la Roma chiede per privarsi di un elemento d'esperienza nel centrocampo di Eusebio Di Francesco e per far cadere le ultime resistenze del direttore sportivo Monchi. In mezzo al campo, i giallorossi restano numericamente in esubero, anche dopo la cessione in prestito al Siviglia di Gonalons e al netto della doppia permanenza (ad oggi) dei giovani Coric e Zaniolo. Anche Strootman ci sta pensando, ci vuole riflettere, perché non sarebbe semplice lasciare Roma, una città e una piazza che lo ha aspettato dopo il grave infortunio al ginocchio del 2014 e la complicata rieducazione post-operazioni e che gli consentirebbe di continuare a calcare i palcoscenici della Champions League. Senza dimenticare l'aspetto familiare, visto che nei giorni scorsi la sua compagna ha dato alla luce la primogenita Jonah Maxime.



CHE OFFERTA - Il Marsiglia è però pronto a fare uno sforzo molto importante per l'ex giocatore del PSV Eindhoven, offrendo un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente. Con i giallorossi Strootman è sotto contratto fino a giugno 2022, ma il recente arrivo dal mercato di Nzonzi, un fedelissimo di Monchi, gli acquisti onerosi di Cristante e Pastore e le conferme di Pellegrini e De Rossi rischiano di intasare gli spazi e rendere più complicata la conquista di una maglia da titolare. Da una parte lo stimolo di rimettersi in gioco una volta di più, dall'altra l'idea di una nuova sfida e di ritrovare un allenatore con cui probabilmente si è vista la versione migliore del giocatore olandese.