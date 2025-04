Rudiger, che follia contro l'arbitro nel Clasico: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica!

AFP via Getty Images

Al 121' della finale Coppa del Re persa per 3-2 dalnel Clasicocontro ilè stato espulso dalla panchina per aver lanciato una borsa del ghiaccio verso l'arbitro, mentre i compagni di squadra cercavano di trattenere la sua furia. La stampa spagnola riporta il: "È stato espulso per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff tecnico, mostrando un atteggiamento aggressivo". Il difensore tedesco del Real rischia, da regolamento, da 4 a 12 giornate di squalifica che verrebbero scontate nella Liga.

¡¡¡RÜDIGER SE VUELVE LOCO!!!



El defensa debe ser parado por todo el cuerpo técnico madridista porque se encaraba con los árbitros al final del encuentro contra el Barcelona pic.twitter.com/BVGwqALx3j — MARCA (@marca) April 26, 2025

Ricordiamo che il mese scorso, negli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid,con una multa di 40 mila euro e una giornata di squalifica, poi sospesa per un anno e da applicarsi solo in caso di recidiva, per aver rivolto il gesto di "tagliare la gola" rivolto ai tifosi avversari.