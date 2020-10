Antonio Rudiger è sempre più in uscita dal Chelsea. Un ulteriore indizio sul futuro del difensore tedesco arriva dalla lista dei convocati per la partita contro il Crystal Palace, che non contempla la sua presenza. Un segnale chiaro anche in ottica mercato, con l'ex romanista che è attualmente l'obiettivo più caldo per rinforzare la difesa del Milan, considerata la possibilità di liberarsi con la formula del prestito.



I rossoneri devono però guardarsi dalla concorrenza del Tottenham che, complici le difficoltà nel raggiungere l'accordo con l'Inter per Skriniar, si stanno interessando a loro volta alla situazione di Rudiger. Si è affievolito invece l'interesse del Paris Saint Germain, complici le tensioni tra il tecnico Tuchel e il ds Leonardo.