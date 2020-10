Secondo quanto appreso da Calciomercato.com direttamente dallo Sheraton Hotel Milano San Siro, la sede del mercato, il Chelsea sta aspettando offerte per Antonio Rudiger ed è disposto, in caso di accordo economico per il suo trasferimento, anche in prestito purché oneroso, a contribuire al pagamento dell'ingaggio. Attualmente il centrale tedesco percepisce 4 milioni netti di ingaggio e i Blues potrebbero coprire fino a 1,5 milioni. Milan e Roma sono avvisate.