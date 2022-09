Antonio Rudiger, ex difensore del Chelsea oggi al Real Madrid, ha commentato a Sport1 l'esonero di Thomas Tuchel da parte dei Blues: "Prima è stato autorizzato a prendere nuovi giocatori, per poi essere esonerato dopo poche partite. Sono stato sorpreso dalla velocità. Il giorno dell'esonero è stato triste. Gli ho scritto e l'ho ringraziato di nuovo per tutto. Era lì per tutti, non solo per me. Se guardi da dove siamo partiti e dove ci ha portati, ha fatto l'impossibile. Ma si sa com'è il calcio. A volte sei un eroe, altre volte il cattivo".