Rudiger: 'Volevo andare al Psg, poi Tuchel è venuto da me. Ancelotti, Spalletti, Conte: vi dico tutto'

Redazione CM

Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger, un passato nella Roma da protagonista, ha concesso una lunga intervista a Goal Germania: di seguito vi riportiamo i passaggi più interessanti.



"Real? Ciò che rimarrà sempre nella mia memoria è la finale di Champions League del 2002 contro il Bayer Leverkusen, quel gol di Zinédine Zidane. È sempre stato nella mia testa.



MODELLI - "George Weah ha avuto un ruolo importante per me! Perché è stato l'unico africano a vincere il Pallone d'Oro. Successivamente è stato Ronaldo “Il Fenomeno” intorno al 2002. Ovviamente è un peccato che abbia sconfitto la Germania nella finale della Coppa del Mondo. Ma Ronaldo era ancora una fonte di ispirazione per me. Pensavo che la sua acconciatura fosse eccezionale e ce l'avevo anch'io..."



STRADA SBAGLIATA - "Quando lasci la porta di casa, ci sei solo tu e te stesso là fuori. A volte il luogo in cui si è cresciuti rende difficile dire no a certe tentazioni e a certe cose. Non bisogna prendere in giro nessuno: tutti abbiamo bisogno di soldi. Non è la cosa più importante, ma ne abbiamo bisogno. E in quel momento ne avevamo davvero bisogno. Puoi facilmente andare fuori strada. Grazie a Dio per me: la mia via d'uscita è stata il calcio".



ALLENATORI - "Sicuramente ho avuto molti bravi allenatori. Se dovessi sceglierne uno in questo momento, sarebbe Thomas Tuchel. Mi trovavo particolarmente bene con lui. La sua natura onesta mi andava proprio bene. Inoltre: quando guardo la sua comprensione tattica: Wow! Poi devo dire onestamente che tutti gli italiani sono davvero molto esigenti. Ma Carlo (Ancelotti, ndr) è davvero molto tranquillo. Conte aveva davvero bisogno di molta disciplina. Tatticamente era ad un livello molto alto, semplicemente un ottimo allenatore. Luciano Spalletti è davvero grandioso. Quando vedo il lavoro che ha fatto al Napoli: strepitoso".



SPALLETTI VS TOTTI - "Lì le cose stavano decisamente bollendo. I due avevano una storia che non conosco. Ma alla fine si rispettavano entrambi, Spalletti e Totti erano semplicemente due animali alfa".



CHELSEA - "A dire il vero ancora oggi non so dire cosa sia successo esattamente allora. Fa parte del calcio. Magari Lampard aveva altre idee o vedeva meglio altri giocatori. Ma il bello del calcio è che la risposta è in campo e credo di aver dato quella perfetta".



PSG SFUMATO - "Volevo andarmene. Volevo andare al Paris Saint-Germain con Thomas Tuchel, quello era il mio desiderio. Ma ciò non accadde e sei mesi dopo Tuchel arrivò al Chelsea dal PSG. Poi abbiamo vinto insieme la Champions League. Probabilmente dovrebbe essere così".