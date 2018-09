Un centrocampista di lotta e di governo, con una trentina di presenza nella nazionale tedesca. Sebastian Rudy è passato la scorsa estate dal Bayern Monaco allo Schalke 04 per 16 milioni di euro, una nuova tappa professionale per trovare quella continuità di impiego che gli era mancata in Bavaria. E pensare che questo mediano dalla grande intelligenza tattica ha sfiorato la serie A in ben tre occasioni, una storia di calciomercato che non ha avuto il lieto fine.

PROPOSTO AL MILAN - La scorsa estate Rudy è stato proposto al Milan tramite degli intermediari, poteva essere il profilo giusto per alternarsi con Biglia in cabina di regia. Poi è arrivata l'offensiva dello Schalke 04 che ha avuto gli argomenti giusti per chiudere l'affare con il Bayern Monaco, facendo naufragare di nuovo la possibilità di un approdo in rossonero. Si, perché Sebastian era stato offerto la prima volta nel 2012, quando militava nell'Hoffenheim, all'allora amministratore delegato Adriano Galliani dal gruppo che fa capo ad Alessandro Moggi. Ma non solo, lo stesso ex Massimiliano Mirabelli aveva avuto più di un contatto con l'agenzia che ne cura gli interessi nell'ottobre del 2017, ingolosito da un possibile affare a parametro zero. Tre tentativi e una sentenza: questo matrimonio non s'ha da fare.