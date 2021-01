può tornare a Torino, ma stavolta non per vestire la maglia bianconera ma quella granata.: il camerunese è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, per non perderlo a parametro zero fra sei mesi,proprio il club nel quale attualmente milita Rugani.La doppia trattativa che coinvolge i due difensori ha subito un accelerata nelle ultime ore:Fino a questo momento l’esperienza di Rugani in Francia non è stata delle migliori: appena due presenze tra campionato e Champions League e tanta tribuna, anche a causa di un infortunio alla coscia. Il Rennes ha già fatto sapere di non essere intenzionato a investire in futuro per acquistare a titolo definitivo il giocatore ed è disposto a lasciarlo partire immediatamente, nel caso arrivasse un sostituto. E’ così che il Torino sta ora provando a cogliere l’occasione.Il dt Davide Vagnati, che con la Juventus sta anche parlando per avere, ha già ottenuto l’ok del club bianconero per un eventuale arrivo in prestito di Rugani, a patto che il Torino si prenda l’onere di pagare l’intero stipendio del calciatore, che percepisce circa: una cifra che supera il tetto ingaggi del club granata, ma una soluzione potrebbe essere trovata., infatti,. Tra stasera e domani sono previsti nuovi contatti tra Torino, Juventus e Rennes per arrivare a un accordo.