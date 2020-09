Il difensore è poco amato, per usare un eufemismo, dai sostenitori della Vecchia Signora, e la consegna provvisoria della fascia (dopo l'uscita dal campo di Giorgio Chiellini) rischia di essere un segnale anche del fatto che il giocatore non verrà ceduto: quanto basta per inondare Twitter e Instagram di post di disappunto. Quando poi sul terreno di gioco della Continassa si vede il centrale toscano duettare con l'altro bersaglio facile Mattia De Sciglio, qualcuno è mosso dalla tentazione di spegnere la tv...