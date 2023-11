. E Allegri un condottiero coraggioso. Per necessità ha rispolveratoe, a parte il gol di ieri al Cagliari, il difensore, da quando si è infortunato Danilo. L’estate scorsa, l’allenatore della Juve, avrebbe dovuto sbolognare a qualche squadra l’esubero, di ritorno dal Leeds, dove era retrocesso. Invece McKennie, non solo si è conquistato un posto da titolare, ma(esterno di fascia e mezzala), risultando. Ci sarebbe anche, ma essendo un giovane forse è bene avere pazienza e fiducia, in fondo ha tanta strada da fare e può darsi - anche se non ci credo - che con il tempo migliori.Ci si domanderà: ma se Rugani è una scelta forzata, visto che mancano Danilo e Alex Sandro,Domanda fuorviante, perché Allegri ha sempre avuto stima e considerazione del difensore (oltre che dell’uomo) riaccogliendolo alla Juve anche dopo le imbarazzanti esperienze al Rennes e al Cagliari (sì, era un ex) dove faceva panchina. Ora, non è dato sapere se Rugani sia cresciuto guardando i colleghi che per una vita gli sono stati davanti o se, quantunque in età matura, sia diventato affidabile per meriti propri (allenamento, applicazione, lavoro).. In ogni caso oggi, nella Juve, non c’è un centrale difensivo convincente come Rugani. Può darsi che abbia tratto beneficio dalla difesa a tre, può darsi che la vicinanza del gigante Bremer lo completi.Un discorso ancor più radicale merita, sulla cui serietà professionale correvano alcune voci poco simpatiche a proposito del cibo e, dunque, del peso.. La dirigenza bianconera si sarebbe accontentata di qualche milione (cinque? dieci?), ma non si è fatto avanti nessuno e così, contro la volontà di molti, ma non di Allegri, McKennie è rimasto in rosa.. La sorpresa è che, oltre ad essere versatile,. Non replica, non protesta, non parla. E - come avrebbe detto il mitico Osvaldo Bagnoli -. Fa talmente bene da chiedersi se, a prescindere dalle necessità,. Per la verità,Sa infatti che McKennie si spende in allenamento, non si risparmia in partita, ha una buona tecnica, segna qualche gol. Tuttavia che fosse così utile e, perché no, così bravo, non lo poteva pensare nemmeno il suo allenatore.Sicché, alla fine, il tecnico della Juve non è per nulla disonesto quando parla di quarto posto.