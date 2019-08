Daniele Rugani continua a stuzzicare i sogni dell’Arsenal. Il difensore, classe 1994, è stato dichiarato incedibile dalla dirigenza bianconera ma, per un’offerta irrinunciabile intorno ai 40 milioni di euro potrebbe aprire ad una cessione. Rugani, alla Juve dalla stagione 2015/16, ha appena ritrovato il tecnico Maurizio Sarri con il quale aveva brillato ai tempi dell’Empoli, prima in Serie B poi in Serie A. L’approdo in bianconero del tecnico toscano è un motivo ulteriore che porta il difensore a cementare il suo rapporto con Madama. Attualmente la dirigenza bianconera è in contatto con l'Arsenal per discutere la cessione in Inghilterra di Sami Khedira. Rugani è nei pensieri dei Gunners ma serverà una mega offerta.