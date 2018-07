Il futuro di Daniele Rugani è un rebus difficile da sbrogliare. Preso in mezzo fra la volontà di Maurizio Sarri di portarlo al Chelsea, fra quella di Bonucci di tornare in bianconero, fra l'arrivo alla Juventus di Caldara e la permanenza in rosa di Benatia e Barzagli, il centrale classe '94 dovrà prendere presto una decisione che sciolga ogni dubbio sul proprio futuro.



Dubbi che non ci sono lontano dal campo da gioco dove continua a gonfie vele la relazione con la bellissima showgirl e giornalista sportiva Michela Persico. Bionda, fisico statuario, per lei non ci sono dubbi, ma solo una certezza: in bikini dà spettacolo e non perde occasione di confermarsi, come mostrato negli ultimi post dalle spiagge di sabaudia. Eccola nella nostra gallery.