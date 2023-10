prima il prestito al Rennes e poi quello al Cagliari: entrambe esperienze fallimentari. Quindi il ritorno alla base, più per forza che non per scelta della Juve.Pochi minuti, ma rispondendo sempre presente. Con quello stipendio da “antico governo” che però strideva con questo ruolo, anche agli occhi dei tifosi: 3 milioni netti più bonus, non propriamente un ingaggio da ultima scelta anche se fidata, figlio di quel doppio rinnovo nell'arco di pochissimo tempo in piena era Paratici e che aveva fissato la scadenza prima al 30 giugno 2023 e poi al 30 giugno 2024. Ma da qui si parte e si riparte, con Rugani giunto all'ultimo anno di contratto. Ma anche con prospettive di rinnovo, su stesse basti tecniche, differenti basi economiche., l'infortunio di Danilo si unisce a quello di Alex Sandro e se Allegri non dovesse cambiare sistema di gioco, la titolarità nelle prossime partite sarà una naturale conseguenza: al fianco di Federico Gatti e Gleison Bremer ha giocato solo 27 minuti nella tremenda (sportivamente parlando) serata di Empoli al termine dello scorso campionato.