Una sorta di paradosso, che racchiude in parte aspettative e attese sulle potenzialità del difensore centrale, acquistato (per intero, era in comproprietà) dalla Juve nel 2015.Il 25enne, vinta la battaglia contro il coronavirus, si è rimesso a disposizione del tecnico. Ma la Juve ha le idee chiare per il suo futuro.Se prima l’infortunio di Chiellini (la scorsa estate), poi quello di Demiral (a gennaio), avevano ‘costretto’ il club bianconero a trattenerlo, la prossima estate, con anche Romero in rosa, si cercherà di far cassa dalla sua cessione, anche per ragioni di bilancio.. Anche perché l’incasso farebbe registrare una golosa plusvalenza., in passato interessate, si sono dileguate, così come Wolverhampton e Zenit.. Ma difficilmente il club viola si sobbarcherebbe un ingaggio così pesante. Bisognerà trovare una soluzione diversa, lavorando anche sulla formula. Rugani non è Chiellini, e la Juve se ne sta accorgendo.