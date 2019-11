Daniele Rugani non sta trovando tanto spazio nella Juventus, nonostante il feeling con Sarri nato ad Empoli. E sul centrale italiano si riaccendono i fari del mercato: la scorsa estate diversi club si erano fatti avanti, dall'Arsenal al Wolverhampton passando per la Roma, ma nessuno aveva trovato l'intesa con i bianconeri. E di recente si è parlato anche del Milan, che in casa bianconera monitora già Demiral. La richiesta della Juve e le vere intenzioni dei rossoneri...