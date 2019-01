Sono ore frenetiche in casa Juventus. Quella che doveva essere la "solita" sessione di mercato di gennaio, con qualche uscita e la testa già rivolta alla prossima estate, si è trasformata velocemente in una caccia all'uomo. Il pressing di Medhi Benatia per essere ceduto si è fatto sempre più insistente, la ricca offerta in arrivo dall'Al Duhail sta convincendo anche Fabio Paratici sulla necessità di lasciar partire il marocchino.



DOMINO IN DIFESA - Un'operazione possibile solo se prima i bianconeri riusciranno a trovare un sostituto. Dal clamoroso ritorno di Martin Caceres all'idea - sponsorizzata da Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes - Bruno Alves, passando per Skrtel, Ivanovic e Christensen, sono tanti i nomi che Paratici sta valutando in queste ore. Con, però, una certezza: ora sarà Daniele Rugani la prima vera alternativa ai titolari.



ORA O MAI PIÙ - Con i tanti impegni che nelle prossime settimane vedranno impegnata la Juve tra campionato, Coppa Italia e Champions League, Massimiliano Allegri dovrà far ruotare i suoi uomini. E in difesa, con Barzagli fuori ancora a lungo per infortunio, toccherà proprio a Rugani far respirare i titolarissimi Bonucci e Chiellini. Un'occasione da non fallire, per dimostrare finalmente di essere pronto per giocare ad altissimi livelli e guadagnarsi sul campo quel rinnovo di contratto che sembra a un passo da tempo, ma ancora non è arrivato.