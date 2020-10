Il 9 ottobre la federazione internazionale del rugby (World Rugby) ha pubblicato nel sito ufficiale un documento in cui QUI ). Una formulazione morbida nei toni ma netta nella sostanza, e che pur lasciando alle federazioni nazionali libertà di applicare o meno il “non consiglio”in modo drastico, e tutto ciò viene giustificato dai dati di una ricerca che vengono sintetizzati in quattro pagine di Power Point scaricabili dal sito di World Rugby (). Quei dati sostengono una tesi che assume, in uno sport che contempla un grado così accentuato di contatto fisico, che deriverebbe dal far gareggiare atlete transex nelle categorie rugbistiche femminili.cui si va incontro consentendo la partecipazione di atlete “males to females transgender”. In sintesi viene affermata la tesi chesiano soltanto parzialmente ridotte col passaggio del soggetto transgender da maschio a femmina, e cheErgo, oltre a aversi uno squilibrio competitivo, il rischio per l'incolumità delle giocatrici rimarrebbe troppo elevato. E in conseguenza di ciòciò che va in direzione opposta al principio affermato dal Comitato Olimpico Internazionale a gennaio 2004, in prossimità delle Olimpiadi di Atene., che possono optare per gareggiare nel segmento maschile o in quello femminile. Un'indicazione che da allora genera inevitabili polemiche, ma in linea di principio giusta perché riconosce un diritto di cittadinanza (tale deve essere considerato il diritto allo sport, dai livelli di base a quelli d'alta competizione) a una classe di soggetti che rimangono esclusi dalla rigida divisione tra maschile e femminile cui lo sport si uniforma dal momento in cui è diventato un fenomeno organizzato d'alta competizione.Va inoltre specificato che a essere sconsigliato è soltanto l'impiego delle atlete transgender nel rugby femminile, e che non altrettanto viene indicato per quanto riguarda gli atleti transgender nel rugby maschile.Per esempio Stonewall, una onlus che opera a tutela dei soggetti LGBT, ha duramente criticato la presa di posizione di World Rugby, ma in senso opposto si è schierata LGB Alliance, che attraverso il cofondatore Bev Jackson ha espresso soddisfazione per un provvedimento “basato su evidenze scientifiche”. E altrettanto positivo è il giudizio che proviene da Fair Play for Women, un'associazione che si batte per salvaguardare l'equità competitiva delle donne nello sport., che sostengono di trovarsi a competere con soggetti portatori di un vantaggio biologico. A 16 anni dalla determinazione del CIO scopriamo che la strada da fare per integrare nello sport i soggetti transgender è più lunga di quanto pensassimo.