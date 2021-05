Intervenuto dagli studi di Tiki Taka, il cantautore, Enrico Ruggeri, racconta una confidenza che gli aveva fatto l'ex tecnico dell'Inter, Gigi Simoni.



“Simoni mi disse, guarda la faccia e l'aspetto degli allenatori dell'Inter quando arrivano e quando se ne vanno'. Molti in 2 anni sono invecchiati di 15 anni. È una questione di ambiente Inter, di attesa della vittoria, di nobiltà decaduta Per esempio, Cuper è andato via che sembrava il padre di quello arrivato".