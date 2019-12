Manuel Rui Costa, ds del Benfica, ha parlato a SkySport a margine della cerimonia del Golden Boy a Torino: "I 120 anni del Milan ? Purtroppo per gli impegni col Benfica non sono riuscito ad essere presente ieri a San Siro. Colgo l'occasione per fargli gli auguri a questo club incredibile. E' stato un orgoglio tremendo aver fatto parte di questo club e della sua storia. La Fiorentina? Seguo tutto il calcio italiano perché ci sono stato 12 anni. Ho un affetto incredibile per l'Italia, compresa la Fiorentina. L'unica partita che mi fa star male è Fiorentina-Milan perché non so per chi tifare. Mi dispiace che entrambe non siano vivendo un grande momento ma presto torneranno ad alto livello. Cos'ha di me Joao Felix? Joao Felix ha tutto di Joao Felix. È quello che gli abbiamo sempre detto durante i suoi anni nel Benfica. Siamo felici per quello che ha fatto con noi e che sta continuando a fare. E' un ragazzo d'oro sia in campo che fuori".