Manuel Rui Costa, ex giocatore di Milan e Fiorentina, attualmente ds del Benfica, ha parlato a margine della premiazione per il Golden Boy 2019 delle sue due ex squadre e di Federico Chiesa.



SUL PERIODO DI MILAN E FIORENTINA - "Non sono in una posizione ideale, ma sono due club enormi, presto arriveranno ai traguardi prefissati. Mi dispiace molto per Ancelotti al Napoli, auguro a Gattuso successo. Ma io tifo per Milan e Fiorentina".



FUTURO A MILAN O FIORENTINA? - "Si è parlato molto di un mio ritorno a Firenze, e mi fa piacere. H vissuto lì tanti anni, è indiscutibile. Finita la partita del Benfica la prima cosa che faccio è controllare i risultati di Fiorentina e Milan. Quindi se una squadra che ho nel cuore pensa a me, anche per fare il raccattapalle, mi fa piacere. Ma tante volte si parla senza sapere cosa si sta facendo, e questo crea confusione. Ho sentito tante cose, ma io lavoro come amministratore delegato e ds del Benfica. Parlo tante volte con la gente di Firenze e Milano, ma non c'è mai stata una situazione tale da andare in una di queste due città".



SU CHIESA - "E' meglio del padre (ride, ndr). E' un grandissimo giocatore, con un futuro tremendo. Spero che trovi a Firenze tutto quello che chiede"