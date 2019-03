Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica ed ex numero 10 del Milan, parla a Sky Sport dei rossoneri: "Quanta nostalgia e felicità, sono stati anni bellissimi al Milan nei quali abbiamo sempre vinto. Prima stavo pensando a come siano già passati 13 anni da quando giocavo con questi ragazzi, ho deciso subito di accettare l'invito. In quella squadra c'era tanto di magico, se tra di noi ricordiamo tanto le vittorie è perché eravamo un gruppo fondato su di un'amicizia unica, i colori rossoneri hanno avuto una generazione fantastica" le sue parole prima di partire per la partita contro il Liverpool.



SUL MILAN DI OGGI - "Recentemente Gattuso ha fatto un lavoro incredibile, tremendo. Sembrava che la squadra non riuscisse più a raggiungere nulla quest'anno a ad ottobre-novembre, invece è in ripresa e sta facendo bene. Il derby non cancella quello che è stato fatto negli ultimi tempi, è una squadra con talento giovane e presto il Milan tornerà in alto per Scudetto ed Europa. Ora sta iniziando la semina".