La ricerca dell'erede di Reina potrebbe essere giunta al termine per il Napoli: Rui Patricio è ormai a un passo dal vestire la casacca azzurra. La conferma arriva direttamente dallo Sporting e dal nuovo direttore generale Augusto Inàcio, che a TP3 spiega: "La questione Rui Patricio, in termini di possibile partenza, è in mano all'amministrazione. Questa è la direzione. Il Napoli è un club interessato a lui ed è in corso una trattativa".



CIFRE E DETTAGLI - Una trattativa giunta ormai alle battute finali, soprattutto perché un accordo è già stato raggiunto tra il portiere portoghese e il Napoli: Rui Patricio dovrebbe firmare un contratto 4 anni più uno, da 2 milioni di euro a stagione. L'ultimo ostacolo da superare è quello relativo alla valutazione del cartellino: 20 milioni la richiesta dello Sporting, 15 l'offerta di Giuntoli e De Laurentiis, una forbice che può essere colmata con i bonus. Le parole di Inàcio sono comunque una conferma: il Napoli e Rui Patricio sono sempre più vicini.



