Domenica gli ultimi 90 minuti con il numero 25 azzurro sulla schiena. Un giro di campo lungo, insieme alla famiglia. Pepe Reina ha definitivamente salutato il Napoli, dall’anno prossimo giocherà con il Milan. Giuntoli, consapevole da tempo dell’addio dello spagnolo, lavora da settimane per portare un nuovo estremo difensore all’ombra del Vesuvio. Inizialmente il prescelto per sostituire l’ex Liverpool sembrava essere Bernd Leno, tedesco in forza al Bayer Leverkusen. Ma, complici gli inserimenti di Atletico Madrid e Arsenal, oltre ai soliti intoppi dovuti ai diritti d’immagine, il ds del Napoli ha messo nel mirino Rui Patricio. Il portoghese, campione d’Europa nell’europeo francese del 2016, piace, e tanto, a Sarri.



HA FIRMATO? - I legali dell’estremo difensore lusitano dello Sporting Lisbona, a causa della problematica situazione ambientale vissuta dalla squadra portoghese, stanno cercando il modo di liberare dall’attuale contratto il loro assistito. La trattativa pareva ben avviata, tanto che alcune Indiscrezioni rincorsesi in giornata davano il classe ’88 a Roma, pronto a firmare con il Napoli. Invece, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Rui Patricio quest’oggi ha preso si un volo, ma diretto a Francoforte, per motivi personali. Ci vorrà ancora un po’ per capire chi sarà il numero 1 azzurro nella prossima stagione. La società partenopea al momento ha come priorità assoluta l’allenatore. Sarri o no, De Laurentiis non chiuderà affari prima di conoscere con esattezza chi guiderà la squadra. Con Perin oramai defilatosi e vicino alla Juventus, il ballottaggio resta aperto tra Rui Patricio e Leno, fin dal principio le prime scelte di Giuntoli.