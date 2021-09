Compagni in nazionale, ma nessun incontro in serie A. Rui Patricio e Cristiano Ronaldo si dividono in campionato a causa dalla cessione di Cristiano al Manchester United, arrivata alle battute finali del calciomercato. Nel ritiro del Portogallo al portiere della Roma è stato domandato cosa ne pensasse dell’addio di Cr7: “Se è un sollievo? No. È la vita di Cristiano. Lui fa il suo lavoro e io il mio. Non direi che sono sollevato” ha risposto ridendo.