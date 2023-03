Rui Patricio ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Real Sociedad. Queste le sue parole:



Domani sarà una grande serata. Che partita ti aspetti?

"Sarà una grande serata davanti ai nostri tifosi e spero che ci possano aiutare. Sarebbe importante vincere con il loro aiuto come sempre. Li ringrazio per il loro appoggio costante. Speriamo possa essere una grande serata".





Ci sono miglioramenti in fase difensiva rispetto allo scorso anno?

"E' un lavoro che viene dalla scorsa stagione. Dobbiamo sempre migliorare come squadra ma anche come individualità. Prendiamo meno gol, merito anche dello staff. Dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo tanti obiettivi da conquistare".



Come ti fanno sentire le critiche? Pensi di essere all'altezza di un club come la Roma?

"Quello che conta è lavora al massimo e dare il meglio di me. Abbiamo ottenuto diversi clean sheet ma quello che conta è vincere. Se non prendi gol e non vinci non serve a nulla. Dobbiamo continuare a lavorare così. Le critiche fanno parte del lavoro e della vita ma quello che conta è che non ci distraggano dai nostri obiettivi".



Quanto è importante avere davanti a te Smalling. Stai provando a convincerlo a restare?

"Ha dimostrato il leader che è. E' uno dei pilastri, è importante per me e per gli altri difensori che anche loro stanno facendo bene. Non spetta a me parlare del rinnovo ma non posso che parlare bene di lui anche a livello umano. Si merita il massimo".