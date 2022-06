è un ossimoro inflazionato, che spesso viene utilizzato fuori luogo. In questo caso no,, o meglio quella parte del Milan a cui Il direttore sportivo si è rivolto in modo chiaro, energico e definitivo. L’intervista di Maldini alla Gazzetta che ha rotto l’idillio dei festeggiamenti post scudetto risale allo scorso 27 maggio.. Con quell’intervista Maldini ha chiamato in causa Elliott, Gazidis e la nuova proprietà, ma. Con quell’intervista Maldini chiedeva lumi sul rinnovo di contratto, suo e di Massara, ma dopo,Adesso siamo arrivati a. Per carità, esiste tutto il tempo di rinnovarli e di appianare qualsiasi questione economica,. Sinceramente non crediamo che Maldini ne faccia una mera questione di “soldi”. Quando non lo convincevano i ruoli che gli venivano proposti (da Berlusconi e Galliani) o quando non lo convinceva la solidità dei progetti (Fassone e Mirabelli). Per anni, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Maldini si è limitato a fare il tifoso del Milan e non ha avuto bisogno di lavorare a tutti i costi.. Lui è legato al Milan è solo al Milan.. E allora cosa c’entra? Perché Maldini non ha ancora rinnovato.Lo ha spiegato molto bene lui in quella famosa intervista:. Lui vuol sapere se a novembre (mese di scadenza del contratto) verrà allontanatoper cui, giustamente, Maldini ha sempre avuto grande vicinanza dal punto di vista umano, ma altrettanto giustamente. Questi sono i due temi attorno a cui verte il rinnovo di Maldini. E mancano solo. Assordante appunto.So già che i soliti cortigiani ribatteranno che dopo l’annuncio della nuova proprietà si sono espressi tutti molto positivamente sulla permanenza di Maldini ai vertici dell’area sportiva.. C’è però un piccolo particolare:. L’unico che ha messo in dubbio il contratto di Maldini è stato Maldini stesso. Quindi, che parlino gli altri, poco importa.Ho già espresso il mio parere su quanto sia stato centrale in questo Rinascimento rossonero e dunque non sto a ripeterlo. Dico però che, da tifoso,Per il momento la cosa più. Tutto il resto verrà di conseguenza. E finché non si esprimerà lui, non ci sono certezze. E finché Maldini non avrà dalla proprietà le garanzie richieste, non si esprimerà e non firmerà.. Ciò che è successo in queste due settimane è la dimostrazione che Maldini non ha mai dimenticato quello che aveva fatto Gazidis a lui e a Boban (lo stesso Paolo cita Rangnick nell’intervista), ma l’ha solo accantonato per il bene del Milan., mentre stavolta, con uno scudetto di mezzo e una posizione molto rafforzata, è Maldini che vuol fare piazza pulita.