Il Milan è arrivato alla, un piccolo record, un unicum nell’ultracentenaria cronologia del club che con questa consecutività si èin cui si conquistò la prima stella, ma si toccarono anche i punti più bassi della gloriosa storia rossonera. Ovviamente questo calcio e questi fatturati sono molto molto diversi da quelli del periodo citato e quindi il paragone regge solo sugli almanacchi, non certo per le dimensioni della società o gli sviluppi del prossimo futuro.Detto ciò, nelle 4 proprietà che si sono succedute in questi 5 anni non possiamo fare a meno di riscontrare. Trasformazioni che spesso assomigliano a un continuo maquillage, dato che si fanno fatica a trovare tanti punti di discontinuità tra un proprietario e l’altro., soprattutto in quelle del calcio. Ce lo insegnò, incluso un monumento milanista come Gianni Rivera.. O sicuramente non in maniera decisa e radicale. Né in ambito amministrativo né in ambito di azionariato. E nemmeno a livello finanziario. Gli esempi sono evidenti:Anche a livello di azionariato non mancano gli elementi di “continuità”: il più evidente è costituito dalla, poi ebbe un ruolo determinante nel pacchetto azionario lussemburghese del Milan die fu ancora più importante la sua presenza nel Milan di Elliott nel quale D’Avanzo era stato inserito addirittura nel Cda. La cosa sorprendente è che, sempre con società iscritta nel registro del Granducato.A livello finanziario poi si delinea il fil rouge più “rouge” di tutti, anzi si potrebbe dire “rouge et noir” per citare Stendhal.. O almeno fino al prossimo cambio di proprietà.. Eh si, perché Gazidis e company possono venderci come vogliono gli eccezionali progressi di bilancio, ma la realtà è che il Milan, come la maggior parte delle società calcistiche italiane,. Di certo è meglio avere “Rossi” di 50 milioni come nell’esercizio che sta per concludersi, piuttosto che 200 come due anni fa. Ma sempre di perdite si tratta. Ed è proprio per questo motivo chee. Considerando che l’ultimo bilancio dell’era Berlusconi generava un fatturato di 236 milioni annui, mentre quello dell’esercizio 2021/22 si aggira sui 300. Con rossi che sono passati dai 74 milioni del 2017 ai circa 50 di quest’anno. Insomma differenze che, numeri alla mano,Ma nella finanza e nel calcio tutto può essere. E allora, ancora una volta aspettiamo di vedere sul campo come questa nuova proprietà gestirà il futuro della nostra gloriosa squadra.Teniamo in fondo l’elemento di continuità più vistoso che non ha mai abbandonato il Milan in tutti questi cambi di proprietà e si tratta di quello che i tifosi si ostinano a non voler considerare.. E non mi riferiscono agli house organ, i quali svolgono legittimamente ed egregiamente il loro lavoro, bensì alla. Quella che nel 2016 credeva a Berlusconi che diceva: “Lascerò il Milan in buone mani”, quella che credeva a Yonghong quando affermava: “Riporteremo il Milan in cima al mondo”,. Non fidatevi di loro e non fidatevi nemmeno di me, maE che, merito non da poco,. Fidatevi di Maldini, non di chi sarebbe capace di negare che Natale cade il 25 dicembre.