Il giorno in cui c’è stato il sorteggio dei gironi di Champions League che cosa abbiamo pensato tutti? A Stamford Bridge ci sta di perdere.Ergo: è inutile e fuorviante fare drammi per la sconfitta in casa del Chelsea, anche se è stata pesante e indiscutibile. Le big seven della Premier giocano un altro calcio rispetto alla Serie A e se non si riesce a reggere il loro ritmo di gioco diventa difficile, se non impossibile fare risultato.Obiettivamente ieri sera a Londra non c’è mai stata partita. Il Milan ha avuto una sola occasione da gol in 96 minuti. È vero che De Ketelaere e Krunic hanno avuto una palla d’oro per pareggiare il vantaggio di Fofana allo scadere del primo tempo, ma la sensazione diffusa è che in ogni caso nella ripresa il Chelsea avrebbe avuto ragione dei rossoneri. Il modo in cui Bennacer e compagni si sfarinano nel secondo tempo è stato inequivocabile. E lo ha capito anche Pioli che a un certo punto ha tolto dal campo l’unico giocatore che poteva mettere in difficoltà il Chelsea, cioè Rafael Leao.Non a caso proprio Leao, anche se sul 3 a 0, si risente per la sostituzione, perché avrebbe voluto provare a continuare a ben figurare sul prestigioso palcoscenico della Champions League. E invece fa bene Pioli a preservare il suo fuoriclasse che è chiamato a fare gli straordinari nel prossimo periodo, a cominciare dalla delicatissima gara contro la Juve di sabato prossimo, partita peraltroIl Leao di Londra, come dicevamo, ha dato la conferma di essere un giocatore di livello superiore,Per un giocatore di quell’età e di quelle caratteristiche però, bisogna mettersi in testa che è necessario avere pazienza e dargli il tempo di crescere e adeguarsi a ritmi e gioco che non appartengono finora alla sua storia calcistica.Proprio quel Leao che adesso è diventato potenzialmente un giocatore da big europea., anche se il suo cartellino è costato una cifra considerevole. Motivo per cui non bisogna scandalizzarsi se sabato contro la Juve Pioli dovesse preferire Brahim Diaz al belga. Le qualità di De Ketelaere sono indiscutibili, ma anche il tempo che ci vuole per farle venire fuori del tutto deve essere consideratoIl problema del Milan è che sulle fasce l’emergenza é totale e, se non dovesse recuperare Theo, Pioli sarebbe davvero chiamato a inventarsi qualche mossa delle sue.