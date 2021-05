Anzi. L’ha compattata alla grande. Infatti,E da lí si è scatenato un vero e proprioindirizzato al portiere della nazionale.. Il comunicato della Curva Sud ha espresso la stessa identica posizione, ma non c’erano dubbi considerato l’incontro che avevano chiesto e ottenuto gli ultras a Milanello prima di Milan-Benevento con il portiere.. Pensate che invece ancora adesso qualcuno ha dei dubbi sul fatto che la carriera di Donnarumma prosegua in bianconero.In realtáun accordo che sarebbe stato rivisto solo in caso diL’unico problema della Juve èprima di annunciare il contratto con l’ormai ex milanista, cosa che avverrá in ogni caso entro il 30 giugno.rapporti che oltretutto 10 anni fa costarono caro al numero uno blaugrana.Ergo. C’è da aspettarsi che il giorno dell’annuncio tornerá a imperversare lo sheet storm di cui sopra. Un fenomeno social che negli ultimi giorni ha travolto anche il sottoscritto, colpevole di aver rappresentato la propria posizione da cronista e da milanista, in netta minoranza e in totale disaccordo con il trend tanto in voga di demonizzare Donnarumma.Proprio lui, storico capitano che ha trascorso tutta la sua carriera in rossonero, intervistato sull’addio di Donnarumma ha posto l’sulle sue qualità da leader fuori dal comune e sul fatto che i tifosi facciamo fatica a concepire che un professionista possa cambiare maglia nel corso della sua carriera, soprattutto in questi anni., quando si percepivano gli stipendi più alti, quando si vincevano trofei a ripetizione e quando tutti i calciatori del mondo sognavano di vestire rossonero.Lo stesso Maldini, 5 minuti dopo aver vinto a Bergamo ricorda a tutti che questo, che i tempi sono cambiati e che sarebbe già un grande obiettivo dare continuità alla presenza dei rossoneri in Champions League.A maggior ragione se arrivano alla scadenza del loro contratto o vicini ad essa. Nel mondo del calcio iper professionistico associare il concetto di fedeltà alla maglia ai calciatori e agli allenatori è un’anacronistica utopia. Ed è bene che i tifosi se ne accorgano il prima possibile.Ammesso e non concesso che queste logiche valessero 40 anni fa e che non fossero mistificate dal fatto che all’epoca il calcio italiano era il più ricco del mondo.La frase “nel calcio non esistono più le bandiere” la sento da quando sono nato eppureChe nelle ultime partite abbia giocato anche contro quello che sarebbe stato il suo futuro (cioè provare a non far entrare la Juve in Champions) non vi è dubbio.Se non credete a me, credete a Paolo Maldini, che ha espresso proprio questi concetti.Veniamo allora agli aspetti tecnici ed economici dell’operazione, quelli che fanno gioire i tifosi per il suo addio., tipo Zoff o Buffon. A 22 anni ha 250 partite da professionista nel Milan e ha fatto addirittura il capitano.. Con due aggravanti: la prima è che questi partivano dopo aver vinto con la maglia rossonera e la seconda è che non se ne andavano a parametro zero, anzi. Di questi due aspetti potete anche dare la colpa a Donnarumma, ma purtroppo per voi non è cosi.Convincetevene pure, ma non è cosi.Ed è legittimo che lui a 22 anni voglia cercare squadre che, al di lá dello stipendio, gli permettano di competere per vincere e non per piazzarsi. Speriamo che Maignan non lo faccia rimpiangere, ma di sicuro raccogliere l’eredità di Gigio non sará facile per il francese.Non si può considerare un affare. Direte: rinnovare a 10 milioni netti a lui per 4 anni più 20 di commissioni a Raiola sarebbe stato un salasso. Vero, ma invece di prendervela e sfogarvi con Donnarumma e con Raiola,? Perché ha presentato loro un’offerta solo negli ultimi 6 mesi di contratto? Perché tanti altri giocatori del Milan sono in scadenza o vicini alla scadenza? Provate a considerare le strategie complessive del club e magari capirete checapirete che, purtroppo, il Milan non fa più parte di questa cerchia di club, quelli che tengono i giocatori più forti e che li comprano dalle altre squadre.Ruolo in cui il Milan è stato mattatore per anni, ma che adesso non ricopre più.Non necessariamente gestiti da Raiola. A proposito non mi risulta che Calhanoglu sia gestito dal vituperato italo-olandese. Come la mettiamo col fatto che anche lui se ne vada a zero?