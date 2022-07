Sono trascorsi anche i primi 15 giorni del rinnovato mandato di, ma diciamoci la verità,O meglio, sono state portate a termine piccole operazioni, che alla fine possono risultare importanti, sia in entrata sia in uscita.né per quanto riguarda la campagna di rafforzamento né per quanto riguarda i delicati rinnovi di contratto., né per quanto concerne la formazione-base della squadra né per quanto concerne il monte ingaggi. Di sicurocon grandissime alternative e questo, a bocce ferme, pare essere un limite nella stagione in cui si giocheranno tantissime partite in pochi giorni a causa del Mondiale incastonato proprio nel cuore dell’annata sportiva.e partite che vedranno la squadra impegnata anche in Champions League con l’obiettivo, quest’anno sì, di superare il girone eliminatorio. Se non altro perché i rossoneri ci arrivano come testa di serie.Del resto lo stesso Maldini, come sempre onestamente, aveva parlato di”. In questa caldissima estate cominciata con il paradossale mese di incertezza sul futuro proprio dello staff dirigenziale fresco di scudetto, abbiamo ricavato solo una grande certezza.. Con o senza cambio di proprietà, ammesso e non concesso che si compia,E’ giusto però a questo punto spendere due parole suTutti questi cambi di proprietà sono stati legati tra di loro dal mistero e da alcuni protagonisti che non hanno mai smesso di essere presenti. Nel nostro editoriale dello scorso 6 giugno avevamo presentato un elenco dettagliato di tutti gli attori di questi continui ribaltoni societari dell’ultimo quinquennio. Guardandosi indietro sembra di rivedere una delle sitcom che ha fatto scuola sulle reti Fininvest, la mitica “Casa Vianello” dove ogni settimana c’era un episodio diverso con storie diverse ma i protagonisti erano sempre gli stessi., da Yonghong Li in poi. Proprio dalla loro società, la Blue Skye, che, provengono accuse pesantissime che definiscono come una “finzione” il passaggio del Milan nelle mani di Red Bird.Ma il fatto che lo dica addirittura una società (Blue Skye) che detiene le azioni del Milan e cheVedremo cosa dirà il giudice, se e quando si aprirà poi effettivamente un contenzioso in tribunale, dove per ora le accuse sono state depositate.La prima è di natura finanziaria e sostiene che con questo maquillage Elliott possa estromettere proprio Blue Sky dal controllo del club. Ricordiamo che D’Avanzo si era dimesso dal CDA del Milan nell’aprile del 20211 e Cerchione poco più di un mese fa, segno che ai loro occhi qualcosa già non stava funzionando.(cioè Milan e Lille). Ovviamente tutto è da dimostrare e ci saranno probabilmente contenziosi legali infiniti.. A meno che sotto questo braccio di ferro tra Lussemburgo e Stati Uniti non ci sia qualcos’altro.