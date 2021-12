Un anno fa avevo dedicato l’ultimo editoriale del 2020 a Zvonimir Boban, grande protagonista della ricostruzione del Milan cominciata con il suo ritorno in rossonero e con la sua direzione sportiva in stretta collaborazione con Paolo Maldini. Zorro ha avuto la possibilità di lavorare a questo progetto meno di 9 mesi e poi ha “sacrificato” la propria poltrona per difendere il futuro del Milan che era ancora in fase embrionale, ma di cui si vedevano a occhio nudo i prodromi.. Oltre naturalmente alla scelta di uno dei grandi artefici di questo rinascimento rossonero dal punto di vista tecnico e della mentalità, ossia Stefano Pioli. Un anno fa mi sembrava giusto ricordare i meriti di chi ci aveva messo le mani, la faccia e ci aveva pure rimesso il posto di lavoro, ma che era stato sbrigativamente accantonato dalla critica opportunista e intellettualmente disonesta.- Allo stesso modo, a distanza di un anno, mi sembra giusto e doveroso riconoscere la paternità di questa squadra a chi, fatti e numeri alla mano, sta dimostrando di essere l’assoluto protagonista dell’attuale fase storica del club rossonero. Mi riferisco ovviamente a Paolo Maldini.. Senza mai fare proclami, senza mai fare promesse, senza sbraitare, senza inimicarsi nessuno. In questi due anni non ha mai pensato ai successi personali o ai sassolini da togliersi dalle scarpe. Ha sempre messo al primo posto la “squadra”.- Il concetto di “squadra” si era perso da anni, dentro e fuori dal campo. Lui pian piano lo ha ricostruito e ha dimostrato a tutti in prima persona di essere disposto a passar sopra a sgambetti e contrasti personali nell’interesse dell’obiettivo comune. In nome della squadra si è preso tutte le responsabilità, anche quelle non sue.A quegli stessi tifosi che in passato amavano farsi abbindolare da chi raccontava loro le favole e che credevano ciecamente a chi paventava loro un futuro glorioso, come e più del recente passato. Ai tifosi, anche a quelli che tuttora non lo amano, Maldini ha sempre detto solo la verità. E lo ha fatto anche nell’ultima intervista dell’anno spiegando chiaramente: “Dimenticatevi il Milan di Berlusconi, la nostra storia crea grandi aspettative, ma la strategia è diversa rispetto al passato. Ci vuole pazienza e bisogna fare i conti con i limiti economici”. Concetti molto diversi rispetto a chi vende un presente diverso dalla realtà e un futuro pieno di illusioni. Maldini rimane con i piedi per terra e invita tutti a restarci.- Per tradizione famigliare lui conosce solo la cultura del lavoro sul campo e dei sacrifici ed è quella che pian piano, senza urlare, ha inculcato in ogni singolo giocatore e in ogni singolo dipendente di Milanello e dintorni. Maldini non ha mai venduto fumo, non parla di stadi e di crescita economica. A Maldini chiedono da anni di contrarre il monte ingaggi e lui si adegua. Gli dicono che non ci sono soldi per comprare i giocatori di prima fascia e lui pesca nelle retrovie cercando gli elementi giusti per farli crescere nel segno del DNA rossonero.e rimane al di sopra di tutto. E di questo prova a convincere anche i giocatori che la vestono. Perché sa che per accrescere le loro qualità devono ragionare e giocare “di squadra”.- In questo modo il Milan ha collezionato 43 punti nel girone d’andata dell’anno scorso e ha tenuto la seconda posizione in classifica fino a maggio, tornando dopo 8 anni in Champions League. In questo modo il Milan ha perso due titolari in estate, ma non ha fatto una piega e ha totalizzato 42 punti anche in questo girone d’andata appena conclusosi.. Perché sa che nello sport, soltanto ponendosi obiettivi ambiziosi si raggiungono i risultati. E per farlo ci vuole lavoro, attaccamento alla maglia e gioco di squadra. Tutte parole di cui gli altri si riempiono la bocca e invece Maldini è riuscito a trasferire nei fatti. E lo ha fatto senza mai ergersi a protagonista e senza mai mettersi in primo piano.- Quando ha cominciato a giocare all’inizio degli anni 80, Maldini non aveva certo le caratteristiche del miglior difensore del mondo, ma a giudizio di tutti debuttava in Serie A solo perché era il “figlio di Cesare”.. Probabilmente era così e con questo stesso intento le precedenti proprietà del Milan avevano provato a coinvolgerlo con ruoli più di rappresentanza che di sostanza. Ma lui ha sempre avuto la forza di dire di no, di rinunciare a soldi e poltrone. Ha aspettato il momento giusto per cominciare, per fare esperienza e per dimostrare a tutti che con il lavoro, l’applicazione e l’intelligenza si può diventare bravi manager anche partendo da zero. Adesso nessuno più parla e giudica il Maldini ex calciatore, ma tutti valutano i frutti del lavoro del Maldini dirigente. E in questi ultimi due anni di “vero” Milan c’è molto, se non tutto, il merito di Paolo. A tutti i tifosi rossoneri l’augurio che il 2022 sia il terzo anno di questo nuovo ciclo del Milan firmato Maldini.