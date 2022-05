Questa settimana magica cominciata domenica scorsa con la zampata dial 92esimo e proseguita con il “liscio” dinon poteva che concludersi così, con unagiunta negli ultimi 10 minuti di quella che sembrava una festa annunciata.. Stavolta invece la festa preparata dall’incredibile accoglienza dei tifosi a S. Siro è arrivata e, che con il gol più pesante della sua carriera, è arrivato in doppia cifra, unico tra i rossoneri.Se pensiamo a com’era la classifica asteriscata una settimana fa nell’intervallo della sfida contro la Lazio all’Olimpico, ancora non ci si crede.. Un miracolo fatto di lavoro, applicazione, di scelte dolorose, ma azzeccate, di esigenze tecniche ed economiche coniugate alla perfezione grazie allo spirito di gruppo creato da Pioli e dalla società.. Forse anche all’amico e procuratore sembrava una delle sue “boutade”, forse una provocazione, di quelle che servono per scuotere l’ambiente e inculcare nei compagni la mentalità vincente.. Scudetto che se arrivasse varrebbe doppio perché toglierebbe ai cugini la gioia della seconda stella che sentivano già loro.Nella difficile partita contro la Fiorentina Ibra ha recitato una parte da comprimario, è entrato toccando pochissimi palloni, ma non possiamo non notare che il pesantissimo gol di Leao sia arrivato quando c’era in campo lui., Leao è stato libero di ondeggiare nella squadernata difesa viola quando. Proprio come profumava di scudettoa Cagliari,a Bologna eQuella contro la Fiorentina è stata l’ennesimadi quella che certamente non è la compagine più forte d’Italia ma che sicuramente è quella più “squadra”. Uno spirito di corpo che è stato creato, si è esaltato e ancora adesso è garantito dalla presenza di Ibra.. In queste partite dove ogni dettaglio è pesantissimo la presenza di un campione come Ibra è fondamentale. È vero che lo svedese gioca quasi da fermo e non ha più lo strapotere fisico degli anni d’oro. Lo stesso campionissimo svedese non ha mai nascosto per la sua crescita e maturazione eccezionali di una carriera inimitabile l’importanza che ha avuto l’amicoIn questi giorni ho letto e ascoltato testimonianze stupende per un uomo che, piaccia o non piaccia, è stato grande protagonista degli ultimi 20 anni del calcio europeo. E ha contribuito in maniera determinante a costruire grandi campioni, grandi squadre e grandi successi. Il tutto partendo da zero e costruendo da solo un impero. Non riesco però a notare che nella fitta schiera di prefiche schierate dopo il tragico lutto era pieno di gente che fino a poche ore prima si era riempita la bocca di giudizi ignoranti e superficiali sull’uomo Mino e sul professionista Raiola. Io non ho mai nascosto stima e ammirazione per un personaggio che ci mancherà, anche perché quelli che hanno provato e che proveranno a imitarlo saranno di certo peggio di lui.