e di solito quando si vincono quelle partite. Difficile capire a metà ottobre se il Milan vincerà lo scudetto, ma dopo una serata come quella di Bologna c’è la netta sensazione che. Dopo gli errori arbitrali delle ultime settimane e la sequela incredibile di defezioni, finalmente contro la squadra di Mihajlovictrova il vantaggio grazie a una fortunata deviazione dopo 15 minuti di dominio rossoblu,espelle Soumaoro quandoapprofitta di un’uscita a vuoto diper segnare il gol che sembra essere quello del definitivo ko felsineo. Tutto facile.E che rischia di rilassarsi eccessivamente quando le cose vanno per il verso giusto.Assenze e stanchezza post Champions non possono infatti permettere di riaprire una partita già chiusa e rianimare un avversario fuori partita. E invecedopo la seconda espulsione rossoblu, questa indiscutibile per il fallo assurdo di Soriano sull’ottimo Ballo-Touré.La squadra di Mihajlovic in 9 tira fuori tutto il carattere del proprio allenatore, lo stesso carattere che sempre al Dall’Ara quasi 5 anni fa aveva consentito al malconcio Milan di fine era Berlusconi di vincere con gol di Pasalic in doppia inferioritá numerica. Il Bologna invece va solo vicinissimo all’impresa diMa, come detto, il Milan di quest’anno, in campionato ha un qualcosa in più e dopo la super rimonta contro il Verona, riesce a pescare il jolly in zona Cesarini con, uno dei pochissimi a salvarsi anche nella serataccia di Porto., complici sicuramente le tante assenze (soprattutto quella di Maignan tra i pali) e l’estenuante ciclo di partite ravvicinate. Ma che in ogni caso è riuscito a vincere segnando la bellezza di 7 gol.L’ultimo lo ha messo a segnonell’emozionante serata emiliana. Nei suoi primi 90 minuti interi della stagione, Ibra dimostra di essere lontanissimo dalla miglior condizione.si fa dare sempre la palla addosso, mai nello spazio e spesso la perde. Persino quando il Bologna rimane in 9 non favorisce il giropalla della squadra e il gioco sulle fasce, ma continua a pretendere che tutti i palloni passino da lui.su calcio d’angolo e insolentisce i compagni che non seguono le sue indicazioni in campo. Pioli non si sogna nemmeno di sostituirlo nonostante lo meritasse ampiamente ee si rivela attuabile solo grazie alla doppia superiorità numerica.Detto tutto questo e pur considerando che a Bologna abbia disputato una delle sue peggiori partite in rossonero, Ibra torna dal Dall’Ara con all’attivo l’assist a Leao che apre la serata e il gol che la chiude definitivamente. Questo va a dimostrazione del fatto che pur se in ritardo di condizione e “diversamente giovane