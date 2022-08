L’esordio del Milan campione d’Italia è in linea con quanto ci si poteva aspettare dopo il precampionato estivo. Si percepiva una squadra sicura del proprio gioco, entusiasta e con tanta voglia di ricominciareCi si aspettava grande voglia di cominciare bene soprattutto da parte coloro che per diversi motivi non erano stati grandi protagonisti nella cavalcata trionfale della scorsa stagione.che l’anno scorso avevano recitato il ruolo di comparse e che invece si sono preparati alla grande per vivere una stagione da protagonisti.contro ogni pronostico proprio grazie a un’estate in cui ha messo in mostra un’incontenibile condizione atletica. I due gol sono zampate da vero uomo d’area e palesano una grande serenità mentale ritrovata. Speriamo che duri.Anche lo spagnolo è partito forte, sempre nel vivo dell’azione, presente come uomo assist e in zona goal.. La cosa positiva è che dà l’impressione di aver acquisito un pizzico di forza fisica in più e di resistenza all’urto, elementi fondamentali per un peso piuma come Brahim.Se Rebic e Diaz sono stati i migliori nella vittoria contro la squadra di Sottil, i loro compagni di repartonella partita-scudetto, mentre Messias ha inciso davvero poco. I due hanno oltretutto il demerito di essere stati i grandi “colpevoli” nelle marcature leggerissime che hanno consentito ai colpitori di testa friulani di bucare due volte l’incolpevole Maignan.mentre sul momentaneo pareggio di Masina la disattenzione di Messias è inaccettabile.I due gol incassati a S. Siro sono stati ininfluenti. Anche perché l’Udinese, pur coriacea e volonterosa, non ha sfruttato il doppio regalo rossonero, ma i prossimi avversari potrebbero essere molto meno indulgenti dei friulan, nonostante l’esordio vittorioso.Chiusura sull’attesissimoanche se è entrato quando gli schemi erano già saltati e le squadre piuttosto lunghe. La prolificità offensiva messa in mostra all’esordio è una buona notizia perché può consentire a Pioli di farlo crescere con calma e pazienza.