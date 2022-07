. Purtroppo accade spesso che quando si hanno più soldi si riescono a costruire le squadre più forti. Il calcio del nuovo millennio ha dimostrato, dati alla mano, che molto spesso le classifiche sportive vanno di pari passo con quelle economiche. Ed è così che in Francia lala vince quasi sempre il. Ed è così che in Germania lala vince quasi sempre il. Ed è così che in Spagna lala vincono quasi sempre. Ed è così che in Italia lala vince quasi sempre la. Le eccezioni dell’ultimo decennio nei 4 campionati più importanti (la Premier League per dimensioni sportive ed economiche è fuori categoria, essendo ricca, vista e commercializzata addirittura più della stessa Champions League) si contano sulle dita di una mano e si chiamano: un dato davvero impressionante.Analizzando lucidamente la situazione dunque, dobbiamo mettere seriamente in preventivo che purtroppo in Italia le possibilità che torni a vincere la squadra più ricca e con il monte ingaggi più elevato è molto concreta. Anzi, sinceramente credo che non sia mai stato dipinto da nessuno con l’adeguata imparzialità e obiettività l’andamento catastrofico della Juventus nell’ultimo biennio.(unica italiana nella Top Ten continentale). Nel primo anno ne ha approfittato l’Inter che per dimensioni economiche è seconda a livello nazionale sia come monte ingaggi sia come fatturato. La gigantesca impresa del Milan sta nel fatto che la gestione di Maldini (inizialmente condivisa con Boban) ha consentito di primeggiare a livello nazionale a un club che nell’ultima stagione aveva il(meno di metà di quello della Juventus) e addirittura il, alle spalle anche del Napoli.In base a questi parametri economici, che non sono destinati a cambiare, almeno nel breve periodo, pretendere dal Milan di chiudere anche quest’anno davanti a Juventus e Inter è come chiedere un’impresa quasi impossibile. Questo, lucidamente,che, trovato un equilibrio tecnico-economico con la società prosegue sulla strada tracciata della sostenibilità, dei giovani di valore da lanciare e degli ingaggi contenuti. Una strada che difficilmente porta a conquiste sportive, a meno di casi eccezionali come nella passata stagione, ma che di sicuro garantisce una stabilità economica parallelamente a una crescita sportiva.Con questo non stiamo dicendo che il Milan non punterà a vincere lo scudetto, anche se i bookies già designano logicamente. Maldini ha detto la verità nel discorso programmatico fatto fuori da Milanello. E’ giusto che un grande dirigente indichi il punto più alto da raggiungere, che in questo caso è la. Ed è giusto che il Milan ci punti davvero, come ha fatto in questi ultimi due anni. Anche perché, come amava ripetere spesso un dirigente del passato, se si punta allo scudetto, male che vada si va in Champions League. Che è il vero obiettivo esiziale. Però bisogna rendersi conto fin da subito della grande difficoltà che avrà il Milan quest’anno a mettersi dietro un’altra volta Inter e Juve.. Meglio dirlo prima.