Che sia stato il famoso “braccino” o l’eccessiva sicurezza di vincere poco importa. Quella contro il Cagliari, salvatosi nel pomeriggio grazie al pari del Benevento, doveva essere una festa annunciata e invece si è trasformata in una notte da incubo. IlQuando la squadra ha le gambe bloccate e non riesce a fare il gol risolutivo in una partita troppo facile che improvvisamente diventa difficile serve qualcuno che prenda i compagni per mano.Partite come quella contro il Cagliari, in cui la posta in palio è altissima, si vincono se ci sono giocatori che hanno qualità, personalità e abitudine a giocarle. Insomma, il loop mentale nel quale piombava il Milan minuto dopo minuto continuando a sbattere sul muro eretto da Semplici, poteva essere infranto solo da giocatori di qualità superiore. Fuoriclasse o campioni, chiamateli come volete.Lo ripetiamo da inizio stagione. Non è un caso che proprio Donnarumma sia stato l’unico a non sbagliare la partita contro il Cagliari e a tenere viva la speranza fino al 95esimo con due parate miracolose. Purtroppo l’altro fuoriclasse del Milan era in panchina, ma senza tuta, in borghese, a seguire malinconicamente l’incubo dei suoi compagni.. Non si può ragionare con il senno del poi, ma la sensazione diffusa è che con Ibra in campo prima o poi il muro cagliaritano sarebbe crollato. Con le buone o con le cattive. Non a caso la gara di andata contro i sardi l’aveva risolta lui con una splendida doppietta. Ma purtroppo Ibra ha quasi 40 anni ed è fisiologico che salti metà delle partite. È normale che non riesca ad andare all’Europeo. É lecito ipotizzare che l’anno prossimo possa dare un contributo ancora inferiore alla squadra.. Una certezza che sembrava tale fino a poche ore fa e che adesso si è sgretolata., quello di battere l’Atalanta per raggiungere l’obiettivo.Il tecnico era stato elogiato per le sue mosse tattiche contro la Juve e giustamente deve essere criticato per alcune scelte sbagliate contro il Cagliari. Sicuramente per invertire l’inerzia di una partita storta Meité e Castillejo non sono stati i cambi più azzeccati, ma la verità è che Pioli in panchina non ha l’imbarazzo della scelta.Anzi. La morale è chiara: con questa rosa a disposizione Pioli ha già fatto tanto ad arrivare a giocarsi la Champions all’ultima giornata. Se dovesse centrarla a Bergamo farebbe una grande impresa. Ma non si può certo pensare che l’anno prossimo sia sufficiente questo organico per competere ad alti livelli. A partire da un centravanti di 40 anni sempre infortunato.