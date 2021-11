Lo avevamo scritto 7 giorni fa:e leggendo i nomi della rosa nessuno poteva pensare che quella di Pioli fosse una squadra in grado di competere ad alto livello in ogni partita tra Serie A e Champions League. Ragion per cui non devono stupire le due sconfitte consecutive contro, maturate peraltro contro due squadre che, dal punto di vista tecnico, non sono poi così inferiori ai rossoneri. Basti pensare che ieri il cambio in attacco di Pioli era, mentre quello di Dionisi era. L’impresa storica del Wanda Metropolitano è costata agli uomini di Pioli un grande dispendio di energie fisiche e soprattutto nervose. Motivo per cui il Milan, dopo essersi fatto ribaltare il vantaggio iniziale da Berardi e compagni, non ha più avuto la forza per riprendere in mano la partita.. Un difetto davvero insolito per la squadra di Pioli negli ultimi due anni.. Un risvolto positivo per il consolidamento della consapevolezza della propria forza, ma anche negativo se le conseguenze sono quelle apprezzate nel primo tempo contro il Sassuolo. Il Milan infatti è sceso in campo con la volontà di sbrigare rapidamente la pratica e ha chiuso Frattesi e compagni nella loro area, salvo poi essere troppo impreciso e “leggero” in fase conclusiva.. La pressione iniziale consente ai rossoneri di trovare abbastanza in fretta il gol del vantaggio con un’inzuccata die a quel punto il Milan commette l’errore più grave: quello di essere convinto di aver vinto la partita dopo 20 minuti. La concentrazione cala e il Milan si dimentica di non essere una squadra talentuosa ma di aver costruito la propria crescita sul grande dinamismo, sulla grinta e sulla voglia di raddoppiare tutte le marcature e di lottare su ogni pallone. Ibra e compagni calano nel ritmo e nell’attenzione lasciando la strada spianata agli ospiti che ribaltano agevolmente il risultato. Nella ripresa poi Pioli prova a dare una svolta con i cambi ma la squadra non ha più la forza per rientrare in partita e anche i nuovi innesti danno un pessimo contributo.. Poi se vogliamo guardare i gol presi spiccano la palla persa dasul pareggio neroverde, l’assist di testa disul raddoppio propiziato da Scamacca e la bambola presa dasul dribbling di Berardi che infila sotto le gambe Maignan.. Ma, ripetiamo, illudersi che questa squadra non avesse una fase di “down” in una stagione così lunga e stressante era davvero impossibile.. Più o meno la stessa cosa accaduta l’anno scorso dopo aver conquistato il titolo simbolico di “campioni d’inverno”.Capitolo infortuni: siamo stati i primi ad elogiare l’incredibile capacità di adattarsi alla profonda emergenza dei mesi scorsi, grazie soprattutto all’eccezionale lavoro di Pioli negli adeguamenti tattici e nella gestione del gruppo.. Paradossalmente le due battute d’arresto che hanno accorciato la classifica sono arrivate proprio nel momento in cui Pioli aveva iniziato a recuperare la maggior parte degli infortunati.. E allora potremmo anche pensare che proprio questi cambiamenti eccessivi abbiano inconsciamente inviato alla squadra un messaggio sbagliato di sottovalutazione dell’impegno.. Un errore che, siamo certi, non si ripeterà mercoledì a Genova.