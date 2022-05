Maldini e il suo team costruito quando stavano per essere cacciati lo hanno dimostrato una volta di più.Nei primi due sono spesi tantissimi soldi, malissimo. Prima i famosi 250 milioni depauperati daper comprare 11 giocatori di cui soltanto uno, per giunta in scadenza di contratto, ha fatto parte della rosa del 19esimo scudetto. Poi i 150 mal gestiti dacon acquisti molto dispendiosi che non hanno portato nemmeno alla qualificazione alla Champions League.sul mercato per i cartellini. Boban e Maldini insieme e poi Maldini da solo hanno dovuto condurre campagne acquisti/cessioni a saldo zero.puntare su giovani di belle speranze e affidarsi ai giusti giocatori di, molti dei quali non erano graditi nemmeno alla stessa proprietà. Tante operazioni a zero, prestiti secchi o con riscatto, cessioni perfette, scambi azzeccati e dolorose partenze per dare seguito alla politica di abbattimento del monte ingaggi.competitivo della rosa, abbattendo il monte ingaggi e senza dispendio di risorse sul mercato: un vero e proprio miracolo nel calcio di questi anni. Il tutto Maldini e company sono riusciti a farlo grazie al fatto diridato ai giocatori l’attaccamento alla maglia, alla professionalità e coltivato pian piano la mentalità vincente.. Nella città del tricolore si era toccato il punto più basso della diarchia che ha dilaniato il crepuscolo berlusconiano con l’esonero di Allegri deciso da metà società e non dall’altra nel 2014., quando lui, Maldini e Pioli stavano per seguire Boban licenziato per far posto alla rivoluzione di Rangnick voluta da Gazidis. È giusto, bello e simbolico che proprio al Mapei Stadium si sia chiuso il cerchio e si siano ufficialmente conclusi questi 10 anni da incubo per i tifosi rossoneri.Ma, siccome al sottoscritto piace ricordare tutti, anche quelli scomodi e quelli che non sono in linea con la comunicazione ufficiale, trovo giusto che nei festeggiamenti di questo meravigliosoin rossonero e non a caso Zlatan ha dedicato a lui il suo scudetto più bello.con tante idee e pochi soldi. Leggete la formazione di ieri contro il Sassuolo e scoprirete che Leao, Hernandez, Krunic, Saelemaekers, Kalulu, Ibrahimovic e Bennacer sono stati presi sotto la sua direzione tecnica. Quindi è giusto ringraziare anche lui e sottolineare che un pezzo di questo straordinario tricolore è anche suo.