La pausa del campionato per gli spareggi Mondiali e la debacle senza precedenti della Nazionale Azzurra mi suggeriscono di dedicare questo spazio, abitualmente a tinte rossonere, a quello che sicuramente è il fatto calcistico della settimana, anzi ahinoi, dell’anno. Mi riferisco ovviamenteInutile ribadire quanto sia grave per l’intero movimento calcistico e sportivo nazionale non partecipare a due Campionati del Mondo consecutivamente. Inutile ripercorrere l’inaccettabile cammino della squadra di Mancini verso l’eliminazione, dopo essere stata inserita in un girone abbordabilissimo e dopo aver perso lo spareggio contro una squadra modestissima. Inutile sottolineare nuovamente che in base ai valori tecnici di questa Nazionale è più incredibile aver vinto l’Europeo 8 mesi fa piuttosto che essere stati estromessi dai prossimi mondiali per mano di Svizzera e Macedonia. Mancini e company hanno compiuto un’impresa impossibile la scorsa estate. L’Italia vista in Nations League e nelle qualificazioni mondiali ha espresso per lo più i veri valori della rosa, addirittura peggiorati da quel pizzico di presunzione che ha pervaso la squadra dopo Wembley.. Il mio editoriale odierno verte proprio sull’ex portiere rossonero, sicuramente il più bersagliato dopo l’eliminazione azzurra, sicuramente il più contestato dell’anno, sicuramente il più inviso a critica e tifosi. Il sottoscritto, in particolare, ha sempre adottato una posizione molto precisa su Donnarumma, un parere che mi è costato carissimo in termini di insulti social e non solo. Purtroppo sono abituato ad avere una mia idea e a esprimerla onestamente, trattandosi di calcio e vigendo tuttora la libertà di opinione. Da un anno passo come il “difensore d’ufficio” di Donnarumma e delle sue supposte malefatte., clima che ha condizionato ovviamente le sue prestazioni. E mi riferisco soprattutto a quelle in maglia azzurra.. Sicuramente Gigio dorme sul tiro da fuori area del macedone, ma non è strano arrivare al 92esimo sullo 0 a 0? Sicuramente Donnarumma va leggero nel contrasto con Benzema al Bernabeu, ma per qualsiasi altra squadra e per qualsiasi altro portiere si sarebbe gridato allo scandalo e sarebbe passata la logica dell’ennesimo arbitraggio pro-Madrid della storia del calcio europeo. E invece no. Tutti addosso a Donnarumma. Come se fosse colpevole di ogni cosa, anche del Covid e della guerra in Ucraina. E allora mi domando, scusate ma, guardando i fatti ed evitando di mandare sempre il cervello all’ammasso in nome della propaganda, che cosa ha fatto di male Donnarumma negli ultimi 12 mesi. E’ stato protagonista di una grande annata con il Milan ed è andato in scadenza di contratto, cosa che capita sempre a più big non solo del Milan, ma del calcio italiano ed europeo, da Mbappé in giù. Invece di rinnovare con il Milan ha scelto, da professionista, di andare in uno dei club più ricchi del calcio attuale che compete ogni anno per provare a vincere la Champions League. In pratica ha fatto la stessa cosa che facevano tutti i top player degli anni 80, 90 e 2000 scegliendo di venire al Milan o in altre squadre italiane, quando il campionato nostrano era il più ricco e il più competitivo del mondo.. E la stessa scelta l’hanno fatta e la faranno giocatori che non sono solo del portafoglio di Mino Raiola. Dopodichè Donnarumma è stato l’unico rappresentante rossonero nella spedizione azzurra a Euro 2020. E’ stato premiato come miglior giocatore del torneo, cosa più unica che rara per un portiere. Ha trascinato l’Italia alla vittoria del titolo parando i rigori contro Spagna e Inghilterra perché ricordiamocelo l’Italia, nei 120 minuti, non ha vinto né la semifinale nè la finale. Il tutto a 22 anni compiuti. A quell’età Buffon giocava ancora nel Parma e non era nemmeno titolare in Nazionale. A Euro 2000 infatti il portiere era Toldo, che passò alla storia per quell’indimenticabile Italia-Olanda. Ma come? Toldo passa alla storia per una semifinale di un Europeo perso e 21 anni dopo Donnarumma passa come un brocco dopo aver parato i rigori in semifinale e finale?E deve necessariamente passare come tale.Sicuramente dopo Wembley e il passaggio al Paris St Germain qualcosa è cambiato nella testa diChe piaccia o non piaccia, Donnarumma giocherà per altri 15 anni almeno nei top team d’Europa,. Lo dicono le qualità, lo dicono i numeri e lo dice la sua capacità di far tesoro degli errori e la sua personalità nell’uscire dai periodi bui. Questo di certo è il peggiore della sua carriera, ma arriva dopo un anno esaltante coronato da un’impresa storica. Buffon, dopo che fu pagato 100 miliardi dalla Juve, fece una papera clamorosa contro il Chievo e inanellò una serie di prestazioni non da Buffon. Quel periodo gli servì per crescere e diventare il migliore di tutti.E invece siamo stati capaci di salutare con 90 minuti di fischi l’eroe di Wembley che indossava la maglia azzurra nella prima gara della Nations League. Donnarumma non è esente da colpe, ma ha fatto una scelta di carriera come tutti i calciatori da quando esiste il professionismo. I 10 o forse 12 milioni che prende di stipendio sono tanti per noi comuni mortali, ma perché si deve discutere sempre e solo l’ingaggio di Donnarumma. Non sopporto le crociate e i giudizi per partito preso. Come portiere del Milan facevo il tifo per Gigio, come portiere della Nazionale faccio il tifo per Gigio, dal punto di vista umano credo che sia giunto il momento per tutti di ricordare le parate di Wembley che ci hanno fatto godere e finire una volta per tutte il “tiro al Donnarumma”. E