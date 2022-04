Gli splendidi 80.000 di S. Siro si aspettavano un’altra vittoria profumata di scudetto, tutto il mondo rossonero la desiderava e la pregustava. Ma non è andata così.. Anzi. È il momento di fare quadrato e restare compatti. Perché la realtà è che a 7 giornate dalla fine ilsi trova ancora al comando della classifica, anche se l’Inter dovesse vincere a Bologna.(o quando, bontà loro, decideranno di recuperare sta partita)Detto questo, anche se di certo dal punto di vista psicologico le vittorie di Torino e Bergamo sono state un booster non indifferente per le competitor.e, come sostenevamo da tempo, nessuna delle 3 candidate potrà vincere tutte le gare. Il Milan non ne ha le qualità tecniche,. Sarà un finale da vivere sul filo del rasoio e un punto, adesso, può non essere un semplice dettaglio, considerando che il Milan ha gli scontri a favore con l’Inter e con il Napoli si gioca sulla differenza reti (scontri a favore dei rossoneri nella classifica avulsa qualora le tre squadre finissero a pari punti).Quali sono stati gli errori che hanno impedito al Milan di battere il Bologna?. I rossoneri non sono una squadra perfetta ed errori di mira come quelli di Leao e Calabria dobbiamo accettarli. In difesa i rossoneri non hanno praticamente mai sofferto. Giroud di testa ha avuto la palla gol più nitida del match e Ibra, quando è entrato, ha fatto ciò che poteva., soprattutto contro avversari così fisicamente dotati. A dire il vero però non è che l’ivoriano abbia brillato particolarmente quando è entrato in campo. Detto questo, secondo me dovrebbe trovare un posto da titolare domenica prossima a Torino. Il pareggio interno contro il Bologna brucia tantissimo ma bisogna accettarlo come un risultato che ci può stare in questo entusiasmante campionato bellissimo. Dove,