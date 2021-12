ma questo pareggione strappato dalla solita prodezza dial 92esimo è un punto guadagnato.che, tra impegni infrasettimanali di campionato e soprattutto di Champions League avrebbe messo a dura prova qualsiasi organico super attrezzato.e soprattutto con questa colossale sequela di infortuni. Per questo motivo, al di là del brutto primo tempo di Udine e dellequali poi parleremo, il pareggio di Udine non deve essere visto come una delusione per aver perso la testa della classifica.Anzi,Per questa squadra non deve essere considerato anomalo il sorpassoe l’aggancio del, bisogna invece ritenerea 180 minuti dalla sosta natalizia.Per la prima volta, dopo la trasferta di Udine,per preparare la prossima gara di campionato, tra l’altro proprio contro il. E si spera che l’infermeria di Milanello cominci a registrare novità in uscita invece che in entrata. Cosa che, apriamo parentesi, non accadrà sul mercato di gennaio, come ha ribadito Paolonel prepartita, lasciando uno spiraglio aperto solo a eventuali occasioni particolarmente vantaggiose dal punto di vista economico.Ma torniamo alla partita di Udine, dove. I due hanno offerto una pessima prestazione, culminata con l’azione del vantaggio di Beto, totalmente regalato dai due centrali.tant’è che Pioli dopo 45 minuti ha corretto il tiro. Non voglio difendere il mister rossonero, ma vorrei giustificarlo:in tutti i reparti del campo, l’unico in cui poteva fare un po’ di turnover dopo la sfida contro il Liverpool era appunto il centrocampo. Era giusto provarci. È andata male, anche perchè Bennacer e Bakayoko erano affiancati da due come Saelemakers e Krunic, che sono cresciuti molto negli ultimi tempi, ma restano due giocatori “normali” che non possono reggere mentalmente un filotto di partite così.Dopo l’entusiasmo delle prime partite stagionali, ci stiamo ricordando il motivo per cui l’anno scorso, ad eccezione delle ultime 5 partite, Pioli gli faceva fare la riserva diChiusura d’obbligo su: è vero che corre meno di tutti gli altri, ma lui. Di energie nervose ne ha da vendere, a differenza dei compagni. Ed è per questo che, pur servito poco e male, riesce nel primo tempo a dare un assist al bacio a Diaz e nella ripresa a sfiorare il pareggio con un’inzuccata in torsione per poi trovarlo a tempo scaduto con un’acrobazia delle sue.. Questa è la dimostrazione del fatto che la stragrande maggioranza dei giocatori di questa rosa non è ancora pronta a competere su due fronti a questi livelli.