. Il netto successo nella semifinale di Coppa Italia e la passeggiata sullosembravano il preludio a un passo falso dei rossoneri nella capitale con conseguente tramonto dei sogni scudetto.quando tutto sembrava perduto. La Curva Sud interamente rossonera ricordava l’ultimo scudetto di 11 anni fa festeggiato proprio nella capitale davanti a tantissimi milanisti,, quello del 2004.Sempre nella stessa porta dell’Olimpico, un gol che profumava di tricolore., ma dal punto di vista umano e di coesione dell forze non la batte nessuno.. E invece il Milan, come al solito rimaneggiato e privo anche di Bennacer, ha incassato il colpo della Lazio e pian piano ha cominciato a prendere saldamente in mano la gara. Sul vantaggio biancoceleste è bravissimo Immobile ad anticipare Kalulu, ma Milinkovic Savic entra con troppa facilità nella difesa rossonera orchestrata daembra l’inizio della fine per il sogno scudetto del Milan di Pioli che vede schizzare alle stelle le quote dei bookmakers, mentre quelle dell’Inter con la seconda stella sono stracciatissime. I rossoneri faticano a scrollarsi di dosso le ansie e la difficoltà di pungere la retroguardia avversaria.In compenso il portoghese si riscatta come assist man quando va in discesa libera sulla sinistra e mette in mezzo per, che tocca quota 9 gol in campionato, quasi tutti pesantissimi.. Pareggiare così presto nella ripresa consente al Milan di trovare il tempo per il gol del ko a una Lazio, che dopo l’avvio bruciante, si rende protagonista di una partita molto rinunciataria.Cosiccome la volontà di alternare Giroud ainvece che provare a farli giocare insieme.Alla fine però i fatti hanno dato ragione al tecnico,Che sia in condizioni atletiche precarie non vi è dubbio. In campo non ha controllato bene nemmeno un pallone, si è preso un giallo per fallo di frustrazione e ha calciato solo una volta verso la porta laziale, facendosi murare.Bravissimo Rebic (finalmente prodigatosi ad alto livello) a rubare palla a Marusic a tempo scaduto, a dimostrazione del fatto che la squadra non abbia mai smesso e non smetta di crederci. Ma ancora più bravo è stato lo svedese ad analizzare la situazione dopo il cross del croato. Il suo colpo di testa è quanto di più furbo si possa fare all’interno di un’area avversaria e il suo assist è decisivo per il gol più importante della carriera del centrocampista ex Brescia.E non solo come “motivatore”, ma anche come centavanti part time. Tonali è stato perfetto nel raccogliere il cioccolatino di Ibra, ha suggellato all’Olimpico la sua stagione di alto profilo e, da centrocampista non certo avvezzo a segnare montagne di goal, ha ripetuto l’impresa di Ambrosini, un altro che nella sua carriera non segnava a ripetizione.sono le immagini di una vittoria pesantissima che fotografa alla perfezione lo spirito rossonero in questo finale di campionato. Un finale intensissimo, che come abbiamo sempre detto, si chiuderà con un bassissimo scarto di punti tra la prima e la seconda.Stavolta l’Inter pensava di andare a Bologna tranquilla e rilassata dopo un eventuale stop dei rossoneri all’Olimpico.se vuole riconquistare subito il primato reale, una condizione non facile dal punto di vista psicologico. Soprattutto contro una squadra che pur senza grandi obiettivi non ci sta a farsi malmenare da tutti, come ha dimostrato a S. Siro e a Torino. E poi diretta da un allenatore che è uomo tutto d’un pezzo ed è legato sia al Milan sia all’Inter.