Più che acquisti o rinforzi che molto probabilmente non arriveranno,lontano parente di quello che ha vissuto in maniera anonima e inconsistente i suoi primi mesi italiani.Noi siamonel ruolo. Abbiamo apprezzato lpotizzando che per De Ketelaere si potesse ripeter. Per tutti questi ci è voluto tempo e pazienza. Per tutti questi che hanno il comune denominatore della giovanissima etàquello è legato proprio alle prospettive di crescita e di valorizzazione futura.. E quello di De Ketelaere è lo stipendio di un giovane prospetto di belle speranze, non di un campione affermato. Ergo: da tale va trattato. Con questo non stiamo certo negando l’evidenza, cioè che. Invece che intravvedere dei miglioramenti, anche per noi è stato evidente che. Non a caso Pioli lo ha accantonato sempre di più e ha provato in tutti i modi a spegnere i riflettori su di lui con l’obiettivo di tutelarne la crescita e di fare in modo che non si “bruci” anzitempodopo un periodo di decompressione.Sicuramente anche da parte dell’entourage rossonero c’era la speranza che il Mondiale potesse essere un booster importante per il ragazzo, soprattutto dal punto di vista psicologico. E altrettanto sicuramentMa di qui a individuare De Ketelaere come uno dei primi responsabili della disfatta fiamminga in Qatar è fuorviante e intellettualmente disonesto.Il Belgio però è ricco di campioni, di calciatori affermati ed esperti. Sono loro che hanno floppato non certo De Ketelaere.. Era forse l’ultima grande occasione per una generazione di fenomeni che non è mai riuscita a primeggaiare in nessuna grande competizione, ma De Ketelaere non ne fa parte. Il milanista ha 21 anni ed è alla sua prima grande esperienza iridata, non ci si poteva certo aspettare che fosse lui a trascinare fuori dalla crisi una squadra di campioni.Come si possono dare a De Ketelaere le responsabilità per il flop del Belgio. Per lui quella in Qatar è stata un’esperienza, nulla più. E non deve costituire un altro peso per lui o la fonte di un’altra valutazione negativa.